LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 6-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro sale di livello nel 2° set domani i quarti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE “ALÉ TORO!”. IL COLORITO INCORAGGIAMENTO DELL’ANGOLO DI SINNER LE SMORFIE DI SINNER NEL PRIMO SET 20:42 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Cerundolo. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:40 4 ACE e 2 doppi falli dell’azzurro, che ha servito con il 71% di prime ricavando l’83% di punti. 4 su 10 con la seconda a conferma di una serata non entusiasmante. Jannik tuttavia ha risposto bene lasciando l’avversario al 55% di punti ottenuti con la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it
