LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 6-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro approda ai quarti! Domani la sfida a Ben Shelton
20:42 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Cerundolo. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:40 4 ACE e 2 doppi falli dell'azzurro, che ha servito con il 71% di prime ricavando l'83% di punti. 4 su 10 con la seconda a conferma di una serata non entusiasmante. Jannik tuttavia ha risposto bene lasciando l'avversario al 55% di punti ottenuti con la prima. 20:38 Un'ora e 26 minuti bastano a Sinner per liquidare il coriaceo argentino. Dopo un primo set difficoltoso l'altoatesino ha liberato maggiormente i colpi, e pur senza incantare ha dominato il secondo parziale.
