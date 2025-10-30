LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 4- ATP Parigi 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Si ferma sul nastro il dritto di Cerundolo. 30-15 A metà rete il rovescio del sudamericano. 30-0 Se ne va la risposta di dritto di Jannik. 15-0 Servizio vincente dell’argentino. 4-1 Game Sinner. Prima vincente. 40-0 E’ lungo il recupero di rovescio di Cerundolo sull’ottima palla corta dell’avversario. 30-0 Prima esterna vincente dell’azzurro. 15-0 A metà rete il rovescio dell’argentino. 1-3 Game Cerundolo. Con il dritto lungolinea vincente l’argentino tiene la battuta. AD-40 Servizio vincente del tennista di Buenos Aires. 40-40 Ancora un errore con il rovescio da parte di Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sinner, sbirolo Bergs e rimbalzoni, ora Cerundolo caldo. Come Borg, la strada che porta a togliere l'1 ad Alcaraz - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner, sbirolo Bergs e rimbalzoni, ora #Cerundolo caldo. Come #Borg, la strada che porta a togliere l'1 ad #Alcaraz - X Vai su X
LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 4-, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro - 15 A metà rete il rovescio del sudamericano. Si legge su oasport.it
Sinner-Cerundolo al Masters 1000 di Parigi, il risultato: Jannik vince e va ai quarti con Shelton Live 7-5; 6-1 - L'azzurro supera l’argentino pur non disputando una grande partita, ma approfittando del calo dell'avversario nel secondo set ... Lo riporta corriere.it
Sinner-Cerundolo all’ATP Parigi, la diretta live: l’argentino sulla strada di Jannik verso il 1° posto - La partita tra Cerundolo e Sinner come tutte quelle del Masters 1000 di Parigi è in esclusiva su Sky. Scrive fanpage.it