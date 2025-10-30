LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 3-0 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla del doppio break Sinner. Scappa via il rovescio di Cerundolo. 30-30 Perfetto il dritto inside in vincente di Jannik. 30-15 Non passa la risposta di dritto dell’azzurro. 15-15 In corridoio una difficile smorzata di rovescio di Cerundolo. 15-0 Jannik stringe troppo l’angolo del dritto incrociato. 3-0 Game Sinner. Con un pregevole serve and volley vincente l’azzurro conferma il break. 40-0 Prima vincente. 30-0 Dritto inside out e comoda volèe a segno per l’italiano. 15-0 Il nastro allunga in corridoio il rovescio del sudamericano. 2-0 BREAK SINNER! SI! Dritto lungolinea vincente e break dell’azzurro! 40-AD Palla break Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
