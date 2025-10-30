LIVE Sinner-Cerundolo 4-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | tanti errori dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Peccato. Di un soffio largo il cambio con il rovescio lungolinea dell’italiano. 15-0 Ottimo rovescio lungolinea vincente dell’argentino. 3-4 Controbreak Cerundolo. E se ne va il rovescio dell’altoatesino, stranamente in difficoltà alla battuta. 15-40 Due palle del controbreak Cerundolo. Jannik strappa anche il movimento di questo dritto. 15-30 Brutto rovescio in uscita dal servizio di Sinner. 15-15 Arriva il rovescio lungolinea vincente dell’argentino. 15-0 Scambio estenuante con Jannik che piazza il dritto inside in sulla riga. 4-2 BREAK SINNER! Doppio fallo Cerundolo e nuovo break. 🔗 Leggi su Oasport.it
