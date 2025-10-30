LIVE Sinner-Cerundolo 2-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | primi assaggi dell’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Gran punto dell’altoatesino, che comanda a suon di dritti e chiude con l’incrociato vincente. 15-40 Due palle del controbreak Cerundolo. Scappa via anche il rovescio dell’italiano. 15-30 Prima al centro vincente dell’azzurro. 0-30 Altro errore con il dritto da parte di Sinner. 0-15 In corridoio il dritto inside in in uscita dal servizio di Jannik. 3-1 BREAK SINNER! Con un superbo dritto incrociato stretto vincente l’azzurro punisce l’avversario ed opera il break. 0-40 Tre palle break Sinner. Follia del sudamericano, che spedisce fuori un dritto ad avversario quasi di spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Alcaraz prima si lamenta, e poi va in Arabia. Cerundolo dice che sono dei nomadi, Kasatkina ha chiuso la stagione prima, Sinner dice che si può scegliere. - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner, sbirolo Bergs e rimbalzoni, ora #Cerundolo caldo. Come #Borg, la strada che porta a togliere l'1 ad #Alcaraz - X Vai su X
LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio - 15 Servizio e dritto in contropiede vincente dell'azzurro. Segnala oasport.it
LIVE Sinner alle 19 sfida Cerundolo. A Parigi prosegue la corsa al n.1 - Jannik torna in campo per raggiungere l'unico quarto 1000 che ancora gli manca contro l'argentino n. Riporta gazzetta.it
Sinner-Cerundolo all’ATP Parigi, la diretta live: l’argentino sulla strada di Jannik verso il 1° posto - La partita tra Cerundolo e Sinner come tutte quelle del Masters 1000 di Parigi è in esclusiva su Sky. Segnala fanpage.it