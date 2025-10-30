LIVE Sinner alle 19 sfida Cerundolo A Parigi prosegue la corsa al n1

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik torna in campo per raggiungere l'unico quarto 1000 che ancora gli manca contro l'argentino n.21 del mondo. Al prossimo turno attende Shelton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Sinner alle 19 sfida Cerundolo. A Parigi prosegue la corsa al n.1

