LIVE Perugia-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta non semplice per Egonu e compagne

LIVE Perugia-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA

30 ott 2025

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del posticipo della sesta giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Bartoccini Mc-Restauri Perugia e Vero Volley Milano. Trasferta complicata per la squadra di Lavarini che, dopo aver sollevato la Supercoppa a Trieste, è uscita sconfitta 3-0 una settimana fa dal big match di Scandicci e domenica scorsa ha battuto 3-0 Macerata tra le mura amiche. Perugia invece ha riscattato domenica a Cuneo (3-2) la sconfitta subita mercoledì scorso sul campo di Macerata (1-3). A Perugia è tornato il sorriso dopo l’impresa di Cuneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

