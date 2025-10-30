LIVE Olimpia Milano-Paris Eurolega basket 2026 in DIRETTA | obbligo vittoria per non allontanarsi troppo dal vertice
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Olimpia Milano e Pari s, ottava giornata dell’Eurolega 20252026. Secondo appuntamento settimanale con la massima competizione europea di basket: l’EA7 Emporio Armani Milano ospiterà davanti al proprio pubblico il Paris Basketball per provare a tornare alla vittoria. Meno di 48 ore dopo la cocente sconfitta contro il Barcellona per 74-72 l’Olimpia torna in campo per voltare pagine ed andare a caccia della terza vittoria stagionale in Eurolega. La formazione di coach Messina dovrà dimostrare di poter gestire meglio i momenti cinici delle partite: quattro delle cinque sconfitte europee si sono chiuse con un solo possesso di differenza tra le due squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it
