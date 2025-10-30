CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5.19 Va a segno la tripla di Willis che approfitta di un errore di Bolmaro su un cambio difensivo: Milano-Parigi 9-6. TIME OUT PARIGI -5.33 Tripla di Ellis che permette a Milano di allungare per la prima volta. Parigi riparte subito ma sbaglia con Robinson e si espone al contropiede milanese concluso con la schiacciata di Booker. Milano-Parigi 9-3. -6.32 Ripartenza veloce di Milano con Ricci che è il più lesto di tutti sull’errore di Bolmaro e trova il canestro. Milano-Parigi 4-3. -6.40 Bel taglio di Ricci che viene servito sotto canestro senza però trovare i due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Paris 9-6, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottima partenza per l'EA7