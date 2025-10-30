LIVE Olimpia Milano-Paris 86-77 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | grande vittoria per l’EA7
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.26 L’Olimpia Milano batte Paris Basketball 86-77 ed ottiene la prima vittoria casalinga della sua Eurolega. -18.8 Uno su due per Robinson, Milano prende il rimbalzo. Milano-Paris 86-77 -18.8 Fallo di Ellis su Robinson che andrà in lunetta. Buona difesa di Milano che ha fatto scorrere molti secondi. -38.5 Bolmaro tenta un passaggio complicato a tutto campo e regala la palla agli avversari e con essa una speranza -44.5 Errore in penetrazione di Hifi, Bolmaro prende il rimbalzo. -1.18 Tripla velocissima di Herrera. Milano-Paris 86-76. -1.22 Ellis attacca Herrera, scarica per Booker che controlla il pallone e trova due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
No Borders Eurocup da oggi a Trieste per l'Olimpia in versione Under 16, subito contro il Real Madrid Event Preview olimpiamilano.com/lunder-16-va-a… Nelle foto: Compaore, Sguazzin, Taldrik, Ursu #insieme - X Vai su X
SHIELDS SBAGLIA IL TIRO DELLA VITTORIA, L'OLIMPIA MILANO CADE A BARCELONA IN UN FINALE THRILLER #Olimpia #Milano vicinissima al colpaccio ma ancora volta il finale è contro la squadra di Coach Messina. #Euroleague #EuroLega #FCBarce - facebook.com Vai su Facebook
LIVE EL | Olimpia Milano vs Paris Basketball: diretta (52-30LIVE EL | OLIMPIA MILANO VS PARIS BASKETBALL: DIRETTA (52-30 CON 8:30, 3Q) - Hifi apre il secondo tempo con i liberi del - Lo riporta pianetabasket.com
Olimpia Milano-Paris Basketball di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Paris Basketball di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming ... Da sport.sky.it
Diretta Milano Paris/ Streaming video tv: test importante per l’Olimpia! (Eurolega, oggi 30 ottobre 2025) - Diretta Milano Paris streaming video tv: l'Olimpia ospita l'ambiziosa squadra francese all'Unipol Forum, nell'ottava giornata di Eurolega. Riporta ilsussidiario.net