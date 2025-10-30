CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.26 L’Olimpia Milano batte Paris Basketball 86-77 ed ottiene la prima vittoria casalinga della sua Eurolega. -18.8 Uno su due per Robinson, Milano prende il rimbalzo. Milano-Paris 86-77 -18.8 Fallo di Ellis su Robinson che andrà in lunetta. Buona difesa di Milano che ha fatto scorrere molti secondi. -38.5 Bolmaro tenta un passaggio complicato a tutto campo e regala la palla agli avversari e con essa una speranza -44.5 Errore in penetrazione di Hifi, Bolmaro prende il rimbalzo. -1.18 Tripla velocissima di Herrera. Milano-Paris 86-76. -1.22 Ellis attacca Herrera, scarica per Booker che controlla il pallone e trova due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Paris 86-77, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande vittoria per l’EA7