LIVE Olimpia Milano-Paris 67-53 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | arriva la reazione dei francesi

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 Al termine del terzo quarto l’Olimpia Milano è avanti 67-53 su Paris che ha cambiato faccia dopo l’intervallo lungo. -19.7 Entra la prima tripla della partita di Hifi. Milano-Paris 67-53 -40.2 Errore in attacco di Dunston che poi prende il rimbalzo e allarga per Ricci che non trova la tripla -1.33 Penetrazione vincente di Hifi che in questo quarto sta tentando meno la soluzione dall’arco. Milano-Paris 67-50 -1.52 33 dalla lunetta per Brooks che sale a nove punti in questo quarto e nella partita. Milano-Paris 67-48 -1.52 Brooks tenta un tiro disperato da tre al termine dei 24 secondi e viene ripagato dal fallo in ritardo di Hifi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live olimpia milano paris 67 53 eurolega basket 2026 in diretta arriva la reazione dei francesi

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Paris 67-53, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: arriva la reazione dei francesi

Scopri altri approfondimenti

live olimpia milano parisEL | Olimpia Milano vs Paris Basketball: diretta (52-30 con 8:30, 3Q) - Hifi apre il secondo tempo con i liberi del - Si legge su pianetabasket.com

live olimpia milano parisOlimpia Milano-Paris Basketball di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Paris Basketball di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming ... Lo riporta sport.sky.it

live olimpia milano parisDiretta Milano Paris/ Streaming video tv: test importante per l’Olimpia! (Eurolega, oggi 30 ottobre 2025) - Diretta Milano Paris streaming video tv: l'Olimpia ospita l'ambiziosa squadra francese all'Unipol Forum, nell'ottava giornata di Eurolega. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Olimpia Milano Paris