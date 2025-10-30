LIVE Olimpia Milano-Paris 67-53 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | arriva la reazione dei francesi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 Al termine del terzo quarto l’Olimpia Milano è avanti 67-53 su Paris che ha cambiato faccia dopo l’intervallo lungo. -19.7 Entra la prima tripla della partita di Hifi. Milano-Paris 67-53 -40.2 Errore in attacco di Dunston che poi prende il rimbalzo e allarga per Ricci che non trova la tripla -1.33 Penetrazione vincente di Hifi che in questo quarto sta tentando meno la soluzione dall’arco. Milano-Paris 67-50 -1.52 33 dalla lunetta per Brooks che sale a nove punti in questo quarto e nella partita. Milano-Paris 67-48 -1.52 Brooks tenta un tiro disperato da tre al termine dei 24 secondi e viene ripagato dal fallo in ritardo di Hifi. 🔗 Leggi su Oasport.it
