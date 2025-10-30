LIVE Olimpia Milano-Paris 50-30 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia il terzo quarto l’EA7 deve contenere la reazione degli ospiti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8.04 Dentro-fuori il tiro da 3, ben costruito, di Ellis. Hifi parte in contropiede e trova due punti comodi. Milano-Paris 52-32 -8.28 Booker ruba il pallone a Cavaliere. -8.43 22 dalla lunetta per Shields. Milano-Paris 52-30 -8.43 Fallo di Ayayi sulla penetrazione di Shields che va in lunetta. -9.07 Entra la tripla di Pippo Ricci!!! Milano-Paris 50-30 -9.39 Hifi non sbaglia la lunetta e completa l’azione da tre punti. Milano-Paris 47-30 -9.39 Si ferma sul tabellone il tiro da tre di Shields. Hifi parte in velocità, si butta dentro, trova il canestro e subisce fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

