21.22 Si ferma sul ferro la tripla ben costruita di Shields. Si va all'intervallo lungo con l'Olimpia MIlano avanti 47-27 -23.3 33 per Robinson dalla lunetta. Milano-Paris 47-27 -23.3 Fallo di Guduric sul tiro da tre punti di Robinson che avrà tre tentativi dalla lunetta. -49.6 22 dalla lunetta per Dunston. Milano-Paris 47-24. -49.6 Dunston subisce fallo, Paris che ha esaurito il bonus. -1.12 Penetrazione vincente di Mannion!! Milano-Paris 45-24. -1.33 Costruisce bene Milano che trova una tripla aperta con Ricci. Il tiro è lungo ma Dunston lavora bene a rimbalzo e subisce fallo.

LIVE Olimpia Milano-Paris 47-27, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: primo tempo perfetto dell'EA7