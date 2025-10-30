LIVE Olimpia Milano-Paris 47-27 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | primo tempo perfetto dell’EA7
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22 Si ferma sul ferro la tripla ben costruita di Shields. Si va all’intervallo lungo con l’Olimpia MIlano avanti 47-27 -23.3 33 per Robinson dalla lunetta. Milano-Paris 47-27 -23.3 Fallo di Guduric sul tiro da tre punti di Robinson che avrà tre tentativi dalla lunetta. -49.6 22 dalla lunetta per Dunston. Milano-Paris 47-24. -49.6 Dunston subisce fallo, Paris che ha esaurito il bonus. -1.12 Penetrazione vincente di Mannion!! Milano-Paris 45-24. -1.33 Costruisce bene Milano che trova una tripla aperta con Ricci. Il tiro è lungo ma Dunston lavora bene a rimbalzo e subisce fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
