LIVE Olimpia Milano-Paris 45-24 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 prova ad allungare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -23.3 33 per Robinson dalla lunetta. Milano-Paris 47-27 -23.3 Fallo di Guduric sul tiro da tre punti di Robinson che avrà tre tentativi dalla lunetta. -49.6 22 dalla lunetta per Dunston. Milano-Paris 47-24. -49.6 Dunston subisce fallo, Paris che ha esaurito il bonus. -1.12 Penetrazione vincente di Mannion!! Milano-Paris 45-24. -1.33 Costruisce bene Milano che trova una tripla aperta con Ricci. Il tiro è lungo ma Dunston lavora bene a rimbalzo e subisce fallo. -2.27 Arriva il primo canestro di Hifi che va a segno da due punti dopo essersi liberato della marcatura di Ellis sulla finta. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpia Milano-Paris, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: obbligo vittoria per non allontanarsi troppo dal vertice - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Olimpia Milano e ... Scrive oasport.it