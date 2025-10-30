LIVE Olimpia Milano-Paris 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro EA7 a caccia di una vittoria preziosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10.00 Faye vince la palla a due, Parigi avrà il primo possesso della partita. PRIMO QUARTO 20.29 Questo il quintetto che inizierà la partita per il Paris: Hifi, Ayayi, M’Baye, Hommes e Faye 20.28 Questo il quintetto di Milano: Ellis, Bolmaro, Ricci, Shields e Booker 20.28 Presentate le due formazioni, tra poco la palla a 2. 20.25 È il momento della presentazione delle due formazioni 20.22 Anche il Paris Basketball è reduce da una sconfitta: due giorni fa la formazione francese si è arresa contro l’Anadolu Efes per 90-80. Dopo 7 giornate la squadra parigina occupa la sesta posizione con quattro successi e tre sconfitte. 🔗 Leggi su Oasport.it

