LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serve un immediato riscatto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il Bayern Monaco e la Virtus Bologna, valido per l’ottava giornata di Eurolega. La squadra italiana cerca la vittoria dopo la sconfitta subita nella competizione contro lo Zalgiris Kaunas: la squadra del montenegrino Dusko Ivanovic parte sfavorita nel pronostico vista la difficile trasferta tedesca, ma la gara potrebbe essere più equilibrata di quello che sembra. Nelle prime sette partite della competizione europea più importante del basket, la squadra bolognese ha raccolto quattro vittorie e tre sconfitte: in ordine di gioco, le V Nere hanno vinto contro il Real Madrid per 74-68, perso contro il Valencia per 103-94, con il Paris per 90-79, tornata al successo contro Monaco per 77-73, per poi confermarsi in trasferta contro il Lyon-Villeurbanne per 83-90 e in casa contro il Panathinaikos per 92-75. 🔗 Leggi su Oasport.it
