LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 72-61 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | tedeschi in fuga a 5? dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE C’è un secondo timeout in campo, poco più di 3? al termine. 78-63 Obst ruota da sinistra verso il centro, tripla frontale e non lo si può fermare da lì. 75-63 Taylor dalla media. Si riparte con 4’25” da giocare. 75-61 Tripla di Jessup, e a questo punto può essere davvero un colpo tremendo per la partita delle V nere. Timeout Ivanovic. 72-61 Fino in fondo Obst battendo Morgan con la sinistra. 70-61 22 da Silva. Problema a una gamba per Vildoza che viene immediatamente tolto da Ivnnovic. Tante conclusioni sbagliate tra Edwards e Vildoza dalla Virtus, dall’altra parte da Silva parte dal lato destro, fallo proprio di Vildoza e sono liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it

