LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 61-55 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | momento difficile per gli ospiti a fine terzo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – BAYERN: Voigtmann, Obst 10; VIRTUS: Smailagic 17 Sbaglia la tripla Hackett, Virtus che è in difficoltà a fine terzo quarto, il Bayern prova ad andarsene nonostante i punti di divario siano sei. 61-55 12 Dinwiddie. Dinwiddie prima anticipa Hackett su tentativo di transizione, poi cerca la penetrazione, subisce il fallo e sono due liberi. Ultimo minuto del quarto. 60-55 Coppia di liberi guadagnata da Jessup, vanno entrambi a segno. 58-55 Dalla media Alston! 58-53 Appoggia al vetro Jessup. 56-53 22 Dinwiddie, 2’56” a fine terzo quarto. Pajola fa fatica a tenere il cambio di passo di Dinwiddie, fallo e liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it
