CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-33 12 Vildoza. Prova a partire Vildoza, Dinwiddie commette fallo sul blocco e sono due liberi. 36-32 22 Mike. Mike penetra dal lato sinistro, gli arriva addosso Diouf, tentato il tiro improbabile dall’altro lato in caduta, sono comunque due liberi con 2’21” da giocare nel secondo quarto. Il fallo però è fischiato in precedenza a Niang, sulla partenza. Ed è il terzo. 34-32 Ricciolo di Niang, Lucic non lo segue e schiacciata inevitabile! Timeout chiamato da Herbert. 34-30 EDWARDS! Si accende con una tripla spettacolare, in allontanamento da sette metri e mezzo abbondanti! 34-27 Pronta risposta di un Voigtmann focosissimo a quota 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 30-24, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V nere cercano di rimanere attaccate