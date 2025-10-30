LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 18-15 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | equilibrio andante dopo 10 minuti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-21 Arriva la schiacciata di Smailagic! 23-19 Due facili di Voigtmann lasciato un po’ troppo libero dalla difesa. 21-19 23 Morgan. Mayes finisce addosso a Morgan, fallo sulla tripla e sono dunque tre liberi. 21-17 da Silva colpisce con la tripla. 18-17 Morgan e la Virtus accorcia. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – BAYERN: Mike 5; VIRTUS: Alston 6 Finisce il primo quarto, è un certo equilibrio quello che si vede al SAP Garden dopo i dieci minuti iniziali. 18-15 da Silva raccoglie il rimbalzo in attacco sull’errore di Dinwiddie e realizza. 16-15 Realizza l’aggiuntivo Alston. 🔗 Leggi su Oasport.it
