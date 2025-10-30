CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-6 Transizione con inchiodata di Mike sopra Pajola, arriva il timeout obbligato di Ivanovic. 11-6 E arriva la tripla di Lucic, evidente che quando Obst tira una tripla come quella è un attimo a far guadagnare fiducia. 8-6 Incredibile. Tripla di Obst da almeno 11 metri al limite dei 24. Irreale. Ma Obst non è nuovo a simili follie. 5-6 Fino in fondo Smailagic! Gran stoppata di Niang su Obst! Momenti in cui le difese iniziano a essere particolarmente pesanti, ma c’è anche qualche errore qui e là. Trascorsi 3’15”. 5-4 Scarico fuori per la tripla di Jovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 13-6, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: tedeschi infuocati da tre