CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Squadre prossime a entrare in campo per la palla a due al SAP Garden! 20:29 QUINTETTI – BAYERN: Jovic Obst Lucic Mike Voigtmann; VIRTUS: Pajola Edwards Niang Jallow Smailagic 20:28 Ora lo si può confermare in maniera ufficiale: Spencer Dinwiddie c’è. Da capire se avrà minuti e impatto già da subito. 20:25 In corso una presentazione davvero di grande impatto del Bayern, che prevede anche l’ingresso in campo di una superstar non di poco conto: Spencer Dinwiddie, sbarcato dalla NBA con tutti gli onori. 20:22 Ultime fasi prima della presentazione delle due squadre e poi sarà palla a due! 20:19 Serata davvero piena, con tantissime partite (Olimpia Milano, che potete seguire sulle nostre pagine) che caratterizzano il giovedì di doppio turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si comincia in Baviera!