Litiga con il figlio e gli scaglia addosso un coltello

Lancia il coltello contro il figlio, poi viene bloccata dai carabinieri. Una lite tra madre e figlio, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ha rischiato di finire in tragedia. I carabinieri della stazione di Tribano hanno denunciato in stato di libertà una 46enne, residente nel veneziano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it