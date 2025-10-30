Litfiba ufficiale la reunion | in tour nel 2026

Ora è ufficiale: i Litfiba torneranno assieme nel 2026 e lo faranno in grande stile. Dopo tre anni di silenzio sui social, la band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli ha annunciato un nuovo tour italiano con 20 date in tutto il Paese. Non solo, perché con loro sul palco ci saranno anche Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, gli altri due membri fondatori del gruppo che non presero parte ai concerti del 2022. L’occasione sarà il quarantennale di 17 Re, il secondo disco della carriera uscito nel 1986 contenente tracce come Tango, Apapaia e Re del silenzio. I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket a partire dalle ore 12 di giovedì 30 ottobre: la vendita generale inizierà il giorno successivo alle ore 10 su tutti i circuiti autorizzati, tra cui Ticketone e Ticketmaster. 🔗 Leggi su Lettera43.it

