Litfiba reunion e tour | si inizia da Perugia

I Litfiba annunciano la reunion ed è subito “festa” anche a Perugia. Il tour estivo per i quarant'anni dell'album “17 Re”, infatti, tocca anche il capoluogo umbro, dove andrà in scena l'esordio dei 20 concerti già programmati. L'appuntamento è ai giardini del Frontone, il “vestito” è quello della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

