Litfiba il Quarant’anni di 17 re - tour 2026 sbarca ad agosto a Melpignano
Un ritorno atteso, emotivo, potente e necessario: il suono inconfondibile dei Litfiba approda anche in Puglia. Dopo un lungo periodo di silenzio, la formazione originale della band fiorentina — Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo — torna insieme per celebrare i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
“QUARANT’ANNI di 17 RE” – TOUR 2026 Biglietti disponibili in prevendita dalle 12 di oggi su Vivaticket.com e in vendita generale dalle 10 di domani 31 ottobre su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati. #litfiba #quarantannidi17retour2026 - facebook.com Vai su Facebook
MUSICA - Litfiba, "Quarant'anni di 17 Re" - Tour 2026 con la formazione originale sul palco, 20 date estive in Italia - Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei LITFIBA degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il disco che ha segna ... napolimagazine.com scrive
I Litfiba tornano insieme per i 40 anni di “17 Re” - Dopo anni di pausa, la storica band fiorentina annuncia un tour di 20 date in tutta Italia per festeggiare il quarantennale del disco cult del 1986. Come scrive rainews.it
Litfiba in concerto a Bellaria per i 40 anni di “17 Re” - Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per ... corriereromagna.it scrive