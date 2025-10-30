L' Italia è sempre più vecchia ma in questo co-housing per anziani si può rinascere

Quando sua figlia le ha detto che l’avrebbero portata in una Rsa, Rita ha pensato «ai posti dove la gente va a morire». Invece è rinata e oggi, dice, «vivo la mia quarta vita, come la delicata pianta che fiorisce in inverno». Siamo andati in un co-housing per anziani sulle colline del Canavese: abbiamo scoperto che, se è vero che l’Italia invecchia, i modelli virtuosi esistono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'Italia è sempre più vecchia ma in questo co-housing per anziani si può rinascere

