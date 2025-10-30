L’Italia del tennis si conferma dopo un anno | presente in tutti i tornei alle Finals L’elenco completo dei qualificati

L’ Italia del tennis si conferma ad un anno di distanza dal 2024 ed anche in questa stagione sarà presente in tutti i tornei delle Finals con gli stessi protagonisti dello scorso anno, in attesa di Lorenzo Musetti, in corsa per la qualificazione nel singolare maschile, che andrebbe a migliorare quanto fatto dodici mesi fa. Jannik Sinner nel singolare maschile e Sara ErraniJasmine Paolini nel doppio femminile saranno teste di serie in sede di sorteggio, con le campionesse olimpiche che arriveranno da coppia numero 1 della Race, mentre Jasmine Paolini e Simone BolelliAndrea Vavassori saranno nella quarta urna, così come lo sarebbe lo stesso Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

