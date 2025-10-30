Lissone velo islamico vietato negli uffici comunali

Nei prossimi mesi verranno affissi cartelli non solo alle porte del municipio, ma anche su quelle della biblioteca E anche le scuole comunali saranno interessate dal provvedimento. Il Comune si è rifatto a norme antiterroristiche introdotte nel 1975, durante gli Anni di Piombo, e a una delibera della Regione Lombardia che, nel 2015, ha proibito l’accesso ai propri stabili (compresi gli ospedali) a chi copre il viso con caschi, passamontagna e veli integrali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lissone, velo islamico vietato negli uffici comunali

