L’islam conquista oratori e cimiteri

Laverita.info | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crescono le aree di sepoltura «esclusive». E la Chiesa di Milano invita gli oratori ad accettare animatori di fede maomettana.. E adesso in università arriva la prima moschea per studenti. L’iniziativa nell’ateneo pubblico di Catanzaro. La Lega: «Precedente pericoloso».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217islam conquista oratori e cimiteri

© Laverita.info - L’islam conquista oratori e cimiteri

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: L8217islam Conquista Oratori Cimiteri