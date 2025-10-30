L' invito a casa e poi la violenza | notte terribile per una donna a Trento

Sono stati momenti angoscianti quelli di ieri sera, mercoledì 29 ottobre, in un’abitazione di via Brescia a Trento dove un uomo – un cittadino centroafricano senza fissa dimora di circa trent’anni – ha aggredito e provato a violentare una sua conoscente.L’invito e l’aggressioneSecondo quanto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

