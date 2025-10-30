L’Inter travolge la Fiorentina 3-0 Cala il tris e aggancia il Milan

Milano, 29 ottobre 2025 – L’Inter travolge 3-0 la Fiorentina, che era reduce dal pari in rimonta nel derby dell’Appennino contro il Bologna, e risponde ai successi di Napoli e Roma agganciando il Milan a quota 18 punti, tre in meno dei 21 di capitolini e partenopei. Quello di questa sera è un successo figlio della grande pazienza dei nerazzurri che, dopo una prima ora di gioco piuttosto complicata, sono riusciti a sbloccare la situazione con la bellissima rete di Calhanoglu. Un guizzo che ha fatto detonare tutta la qualità e la potenza della squadra di Chivu che, appena 5’ più tardi, ha messo a segno anche il raddoppio con la magnifica serpentina in area di Sucic, conclusa con un destro che neppure un De Gea insuperabile fino a pochi istanti prima è riuscito a fermare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

