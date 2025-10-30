L’Inter travolge la Fiorentina 3-0 Cala il tris e aggancia il Milan
Milano, 29 ottobre 2025 – L’Inter travolge 3-0 la Fiorentina, che era reduce dal pari in rimonta nel derby dell’Appennino contro il Bologna, e risponde ai successi di Napoli e Roma agganciando il Milan a quota 18 punti, tre in meno dei 21 di capitolini e partenopei. Quello di questa sera è un successo figlio della grande pazienza dei nerazzurri che, dopo una prima ora di gioco piuttosto complicata, sono riusciti a sbloccare la situazione con la bellissima rete di Calhanoglu. Un guizzo che ha fatto detonare tutta la qualità e la potenza della squadra di Chivu che, appena 5’ più tardi, ha messo a segno anche il raddoppio con la magnifica serpentina in area di Sucic, conclusa con un destro che neppure un De Gea insuperabile fino a pochi istanti prima è riuscito a fermare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
#SerieA, l’ #Inter travolge la #Fiorentina. #Bologna fermato dal #Torino #ASRoma - X Vai su X
Tragedia stradale | Il portiere dell’Inter Josep Martínez travolge e uccide un anziano in carrozzina elettrica. L’81enne è morto sul colpo, mentre il giocatore è sotto shock. ? #fcinter #josepmartínez #incidentestradale #cronaca #Tragedia Vai su Facebook
Fiorentina-Napoli 1-3: video, gol e highlights - Come la Juve, anche il Napoli è a punteggio pieno grazie alla terza vittoria contro la Fiorentina, al Franchi, per 3- Scrive sport.sky.it
Calcio: Fiorentina-Napoli 1-3 - 2): De Gea; Comuzzo (42' st Lamptey), Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli (20' st Nicolussi Caviglia), Sohm (20' st Fazzini) ... Come scrive ansa.it
Fiorentina-Napoli 1-3, gol e highlights: segnano De Bruyne, Hojlund e Beukema - Al Franchi, il Napoli gioca 60’ di gran calcio, concede il finale alla Fiorentina, ma vince comunque 3- sport.sky.it scrive