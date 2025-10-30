L' Inter si rialza e vince 3-1 Fiorentina sempre più in crisi

I viola resistono per un'ora, poi la doppietta di Calhanoglu e la perla di Sucic. MILANO - Dopo la cocente sconfitta di sabato contro il Napoli, l'Inter di Chivu torna a sorridere in campionato, piegando per 3-0 una Fiorentina sempre più disperata. A San Siro, i nerazzurri impiegano sessanta minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

