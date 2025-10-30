Milano - Ci vuole una giocata di Hakan Calhanoglu per evitare una nuova ondata di polemiche. L’Inter, anzi, va oltre nel modo migliore: sul campo, con una vittoria limpida contro la Fiorentina che scaccia i fantasmi del ko di Napoli e riporta i nerazzurri al fianco del Milan in classifica. Un successo che vale più dei tre punti, perché evita scorie pericolose e rilancia la squadra di Cristian Chivu in una fase della stagione estremamente delicata. La squadra nerazzurra, nuovamente affiancata dalla fu Nord oggi denominata Secondo Anello Verde Milano, parte bloccata, complice una Fiorentina attendista e qualche decisione arbitrale che, sullo 0-0, lascia più di un dubbio: due "abbracci" sospetti di Comuzzo a Esposito vengono ignorati, e il Var non interviene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'Inter schiva di forza le polemiche e dilaga dopo la prodezza di Calhanoglu