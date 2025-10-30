L’installazione di un' enorme laguna di fertilizzanti naturali - ovvero letame - voluto da re Carlo III a Sandringham non piace al vicinato inclusi i principi del Galles

Finora, la continua ricerca di metodi per garantire un'agricoltura sostenibile gli aveva riservato una reputazione mai vantata da nessun altro sovrano britannico. Re Carlo III è considerato un vero pioniere: dalle auto alimentate dagli scarti della produzione di vino e formaggio, alle cucine Royal fornite quotidianamente dai suoi orti a impatto zero e a un costo inevitabilmente ridotto, il sovrano continua a godere di un profondo rispetto da parte dei leader mondiali nella salvaguardia dell'ambiente. Ma la passione del monarca non trova sempre tutti d'accordo. Come nel caso delle dure critiche che, da Sandringham, ora si stanno riversando sul suo ultimo, ambizioso progetto green.

