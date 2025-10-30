L' insperata grande bellezza del turno infrasettimanale di Serie A

Per una volta, prima viene il basso. Turno infrasettimanale, San Turnover, ma Federico Bonazzoli non cambia spartito: ennesimo gol in rovesciata vincente, decisiva, per tenere in alto la Cremonese di Davide Nicola, uno che pensa solo al fieno messo in cascina per i rigori invernali. Come il calabrone, destinato a volare contro le leggi della fisica, l’attaccante – forse sottovalutato – della Bassa Bresciana è l’epitome del bello & utile applicato alla Serie A 2025-2026: “ I know you got charme and appeal, you always play the field ”, cantava Diana Ross in “Upside down”, ovvero sottosopra, con la testa vicina al suolo e i piedi a mulinare per aria, imparabili. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'insperata grande bellezza del turno infrasettimanale di Serie A

