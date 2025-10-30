L’Inps chiede ai pensionati la dichiarazione della situazione reddituale Red | ecco chi deve presentarla
Ha preso ufficialmente il via la campagna di comunicazione Inps volta a sollecitare i pensionati che percepiscono degli assegni previdenziali collegati al reddito – dalla maggiorazione sociale all’integrazione al minimo – ad inviare la dichiarazione reddituale. Partita con ampio margine di anticipo, il promemoria dell’istituto ricorda ai diretti interessati che entro il prossimo 28 febbraio 2026 devono comunicare i redditi che hanno percepito nel corso del 2024. Come funziona il Modello Red 2025. Sono tenuti ad inviare il Modello Red all’Inps i pensionati che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
