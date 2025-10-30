Lino Banfi al cinema contro le truffe | uno spot dell’Arma proiettato prima dei film al The Space a Salerno

L'Arma dei Carabinieri "arruola" Lino Banfi e porta la campagna contro le truffe agli anziani sul grande schermo. È partita in questi giorni al multisala The Space di Salerno la proiezione dello spot dal titolo “L’arma arruola un testimonial: Lino Banfi”, un video di 60 secondi pensato per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

