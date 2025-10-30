LinkedIn addestrerà la sua l' intelligenza artificiale con i dati degli utenti | ecco come opporsi
A partire dal 3 novembre, LinkedIn inizierà a utilizzare i dati personali degli utenti europei per addestrare i suoi sistemi di intelligenza artificiale generativa, anche in Italia. È quanto reso noto lo scorso mese dall'azienda madre, Microsoft, che ha precisato come la funzione verrà attivata. 🔗 Leggi su Today.it
