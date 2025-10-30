L’iniziativa - Torna il format ’Fare Calcio Giovanile Oggi’ In Mugello si parla di scouting Dibattito con dirigenti e tecnici

Dopo il successo del debutto fiorentino, il formatFare Calcio Giovanile Oggitorna in Mugello per il suo secondo appuntamento. Lunedì 3 novembre, nella sala riunioni dello stadio Alessia Ballini di San Piero a Sieve, allenatori, dirigenti, istruttori e appassionati di calcio giovanile si ritroveranno per una nuova serata di confronto aperto e informale sul modo di fare calcio con i più giovani. L’iniziativa, promossa da Calcio Fair Play Toscana in collaborazione con Comitato Toscana Figc-Lnd, Calciopiù e la Polisportiva San Piero a Sieve, propone un incontro dal taglio pratico e diretto, pensato per chi vive quotidianamente i campi e lavora a stretto contatto con i ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

