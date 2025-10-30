L'infortunio di Ferguson fa preoccupare la Roma | quante partite salta e i tempi di recupero

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evan Ferguson dovrà saltare alcune partite della Roma dopo l'infortunio lampo contro il Parma. L'attaccante irlandese potrebbe tornare direttamente dopo la sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

infortunio ferguson fa preoccupareL’infortunio di Ferguson fa preoccupare la Roma: quante partite salta e i tempi di recupero - Evan Ferguson dovrà saltare alcune partite della Roma dopo l’infortunio lampo contro il Parma. Scrive fanpage.it

infortunio ferguson fa preoccupareFerguson infortunio, l'esito degli esami: trauma distorsivo alla caviglia destra. I tempi di recupero - Doccia fredda per Evan Ferguson che sarà costretto a rimanere ai box per circa due settimane. Segnala msn.com

infortunio ferguson fa preoccupareFerguson infortunio, sostituito al 7' di Roma-Parma: problema alla caviglia, cosa è successo - Parma, match valido per la 9a giornata di Serie A, è iniziato subito in salita per i giallorossi che dopo appena 7 minuti di gioco hanno perso per infortunio Evan Ferguson. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Ferguson Fa Preoccupare