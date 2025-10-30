Thomas Degasperi è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il fuoriclasse azzurro dello sci nautico si è raccontato dagli inizi fino al presente con una carriera che, letteralmente, parla da sola. Con 11 titoli europei e svariati mondiali, nonostante i 44 anni continua a mietere successi. L’atleta trentino inizia il suo racconto proprio dall’infanzia: “ Di solito in Italia si inizia con il calcio. Io poi, venendo dal Trentino, faccio un po’ notizia essendo nello sci nautico. Ad ogni modo ho iniziato in questo mondo dato che i miei hanno una scuola di sci nautico sul Lago di Caldonazzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’infinito Thomas Degasperi: “Pensavo di essere troppo vecchio, ma è bastato solo cambiare sci…”