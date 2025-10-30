Linea Napoli-Salerno | dal 31 ottobre tornano a circolare i treni tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna
Da venerdì 31 ottobre torneranno a circolare i treni nel tratto di linea tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna, sulla linea storica Napoli – Salerno, interrotta dallo scorso 9 settembre a causa del rischio di crollo di alcuni edifici privati adiacenti la linea ferroviaria. Linea Napoli-Salerno: dal 31 ottobre tornano a circolare i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
