L’incredibile casa realizzata con 50mila lattine di birra

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo William Shakespeare, un boccale di birra è un pasto da re: con lo stesso ragionamento la Beer Can House dovrebbe essere considerata un’abitazione di super lusso? In realtà non è destinata a sovrani o persone importanti, ma ha pur sempre il suo fascino che è rimasto inalterato nel tempo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217incredibile Casa Realizzata 50mila