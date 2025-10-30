L’incontro Xi-Trump e la Russia per tacere di Taiwan
Nell’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump c’era un convitato di pietra, la Russia, che poi era uno dei punti nodali a tema, dal momento che era ovvio che il summit avrebbe prodotto un accordo commerciale sciogliendo le tensioni accumulate finora (anche se la competizione rimarrà, com’è ovvio che sia). L’altro nodo cruciale era Taiwan, ma ci torneremo di seguito. A segnalare l’ombra del convitato di pietra il fatto che, prima che si tenesse il summit, Xi ha dovuto dichiarare che la Cina ridurrà l’importazione del gas russo e l’annuncio di Trump sulla ripresa dei test nucleari del suo Paese, interrotti nel 1992. 🔗 Leggi su It.insideover.com
News recenti che potrebbero piacerti
"Un grande successo" così Donald Trump sul vertice in Corea del Sud con il presidente cinese Xi Jinping. L'incontro e' durato circa due ore. C'è un accordo sulle terre rare e sulla riduzione dei dazi del 10%. Nessuna dichiarazione congiunta, ma Trump ha con - facebook.com Vai su Facebook
I pettegolezzi su un incontro fra Trump e Kim Jong Un silenziati da una manciata di missili. Dopo mesi di silenzio, la Corea del nord spara diversi missili a pochi giorni dal vertice Apec in Corea del sud. Di @GiuliaPompili - X Vai su X
L'Asia pressa Trump per l'Ucraina: «Convinca Xi a fermare la Russia» - Donald Trump avanza verso la sudcoreana Busan, dove domani incontrerà Xi Jinping, lasciandosi alle spalle una scia di ... Lo riporta ilgazzettino.it
Trump partito per l'Asia, incontrerà Xi: «Parleremo di Russia, vorrei che ci aiutasse» - Nell'incontro con Xi Jinping, Donald Trump è interessato a parlare di scambi commerciali. ilmessaggero.it scrive
Trump-Xi Jinping, incontro di due ore. Il tycoon: «Accordo sulle terre rare. Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina» - «Un grande successo, su una scala da 1 a 10, l'incontro con Xi è stato 12»: Donald Trump conclude soddisfatto il suo tour asiatico, dopo l'incontro di due ore con ... Scrive leggo.it