Nell’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump c’era un convitato di pietra, la Russia, che poi era uno dei punti nodali a tema, dal momento che era ovvio che il summit avrebbe prodotto un accordo commerciale sciogliendo le tensioni accumulate finora (anche se la competizione rimarrà, com’è ovvio che sia). L’altro nodo cruciale era Taiwan, ma ci torneremo di seguito. A segnalare l’ombra del convitato di pietra il fatto che, prima che si tenesse il summit, Xi ha dovuto dichiarare che la Cina ridurrà l’importazione del gas russo e l’annuncio di Trump sulla ripresa dei test nucleari del suo Paese, interrotti nel 1992. 🔗 Leggi su It.insideover.com

L'incontro Xi-Trump e la Russia, per tacere di Taiwan

