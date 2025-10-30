L’incontro Trump-Xi Usa e Cina pronti a una tregua armata

Davanti, le mani si stringeranno. Dietro, continueranno a brandire le rispettive armi negoziali. Pronte a essere nuovamente sfoderate alla prossima turbolenza. XI JINPING e Donald Trump si incontrano oggi a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’incontro Trump-Xi, Usa e Cina pronti a una tregua armata

Altri contenuti sullo stesso argomento

“È più bello che mai, oggi non direi di no a un uomo così intelligente” Lory Del Santo oggi rimpiange di aver "rifilato" un due di picche a Donald Trump anni fa. Come andò l'incontro tra i due Vai su Facebook

I pettegolezzi su un incontro fra Trump e Kim Jong Un silenziati da una manciata di missili. Dopo mesi di silenzio, la Corea del nord spara diversi missili a pochi giorni dal vertice Apec in Corea del sud. Di @GiuliaPompili - X Vai su X

Trump-Xi, il giorno del vertice. Sui dazi intesa tra Usa e Corea - A Wall Street, Nvidia è salita di oltre il 3% dopo che Trump ha dichiarato che avrebbe discusso dei processori Blackwell dell’azienda con Xi (potrebbe riacquistare l’accesso al mercato cinese), ... Segnala msn.com

Il presidente Usa ha inoltre annunciato potenziali accordi e riduzioni dei dazi con la Cina e fatto riflessioni sul suo mandato. Giovedì l’incontro con Xi Jinping - Il presidente Usa ha inoltre annunciato potenziali accordi e riduzioni dei dazi con la Cina e fatto riflessioni sul suo mandato. Segnala ilsole24ore.com

Trump incontra Xi Jinping a Busan: summit Cina-USA su dazi. Accordo con Seul: dazi al 15% - A dare la conferma questa volta è la Cina: Trump incontrerà Xi giovedì in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Asia- Segnala tg.la7.it