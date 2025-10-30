L’incontro Trump-Xi Usa e Cina pronti a una tregua armata

Cms.ilmanifesto.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti, le mani si stringeranno. Dietro, continueranno a brandire le rispettive armi negoziali. Pronte a essere nuovamente sfoderate alla prossima turbolenza. XI JINPING e Donald Trump si incontrano oggi a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217incontro trump xi usa e cina pronti a una tregua armata

© Cms.ilmanifesto.it - L’incontro Trump-Xi, Usa e Cina pronti a una tregua armata

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217incontro trump xi usaTrump-Xi, il giorno del vertice. Sui dazi intesa tra Usa e Corea - A Wall Street, Nvidia è salita di oltre il 3% dopo che Trump ha dichiarato che avrebbe discusso dei processori Blackwell dell’azienda con Xi (potrebbe riacquistare l’accesso al mercato cinese), ... Segnala msn.com

l8217incontro trump xi usaIl presidente Usa ha inoltre annunciato potenziali accordi e riduzioni dei dazi con la Cina e fatto riflessioni sul suo mandato. Giovedì l’incontro con Xi Jinping - Il presidente Usa ha inoltre annunciato potenziali accordi e riduzioni dei dazi con la Cina e fatto riflessioni sul suo mandato. Segnala ilsole24ore.com

l8217incontro trump xi usaTrump incontra Xi Jinping a Busan: summit Cina-USA su dazi. Accordo con Seul: dazi al 15% - A dare la conferma questa volta è la Cina: Trump incontrerà Xi giovedì in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Asia- Segnala tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: L8217incontro Trump Xi Usa