L’incontro Trump-Xi tra il detto e il taciuto L’analisi di D’Anna

Donald Trump entusiasta: “Una valutazione da uno a 10? 12!”. Xi Jinping saggio e realista: “Lavorare insieme per il bene del mondo e non restare intrappolati in un circolo vizioso di ritorsioni reciproche”. È dal confronto delle dichiarazioni a caldo dei due Presidenti che risaltano maggiormente le valutazioni sul vertice Usa Cina in Corea del Sud. Un summit di portata globale per la pace e la stabilizzazione dell’economia, come evidenzia il barometro del prezzo in calo del petrolio in Asia e del ribasso dei Future sul Wti statunitense, il prezzo del greggio in tempo reale. La linea mediana dell’analisi sui molti punti controversi del vertice fra Trump e Xi Jinping scaturisce emblematicamente, in riferimento allo storico incontro del 1972 fra Nixon e Mao Tse Tung, dal ping pong delle dichiarazioni di Washington e Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’incontro Trump-Xi tra il detto e il taciuto. L’analisi di D’Anna

