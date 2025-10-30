L' incidente in moto è avvenuto in provincia di Rimini Il saluto social commosso del padre | Ti mando un bacio con la mamma e la tua amata sorellina come la chiamavi tu lassù in paradiso fatti valere

È morto a soli 18 anni Evan Oscar Delogu, fratello della conduttrice Andrea Delogu e figlio di Walter Delogu, per anni autista di Vincenzo Muccioli e collaboratore della comunità di San Patrignano. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 29 ottobre a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, il ragazzo era in sella a una Benelli 750 quando ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo della luce e successivamente contro un secondo palo. Andrea Delogu diventa castana: la trasformazione sul set in Mara Maionchi X Leggi anche › Addio all’avvocata Laura Hoesch: una vita per i diritti delle donne e dei bambini › Addio a Drew Struzan, grande illustratore del cinema. 🔗 Leggi su Iodonna.it

