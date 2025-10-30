L’impressionante scalata di Valentin Vacherot | il monegasco sarà testa di serie agli Australian Open 2026
L’anomalia era che fosse n.204 del mondo a fine settembre? Vien da chiederselo perché quanto fatto da Valentin Vacherot è stupefacente. Il tennista monegasco, protagonista nel Masters1000 di Shanghai di un successo del tutto inatteso, riuscendo a rientrare nel tabellone delle qualificazioni solo per i forfait altrui, sembra aver dato il via a una nuova vita agonistica. Dopo il centro in Asia, il giocatore del Principato ha dimostrato di aver acquisito una consapevolezza completamente nuova. Il percorso nel 1000 di Parigi è una logica conseguenza e così ci si trova ad annotare la qualificazione ai quarti nell’importante torneo francese, dopo aver sconfitto quest’oggi il britannico Cameron Norrie col punteggio di 7-6 (4) 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
